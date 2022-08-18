Квитова переиграла Жабер, не отдав ни гейма в третьем сете

Чешская теннисистка Петра Квитова в трёх сетах оказалась сильнее турецкой спортсменки Онс Жабер на турнире в Цинциннати (США).
Квитова одержала победу со счётом 6:1, 4:6, 6:0. Чешка за 1 час 47 минут допустила три двойные ошибки и пять раз подала навылет. Жабер отметилась шестью двойными ошибками и одним эйсом.
Эта победа стала четвёртой для Квитовой в личном противостоянии с Жабер. На счету Онс лишь одна виктория. Петра Квитова занимает 28-ю строчку мирового рейтинга, турецкая теннисистка Онс Жабер расположилась на пятом месте.
В четвертьфинале чешская спортсменка сыграет с победительницей встречи между австралийкой Айлой Томлянович и россиянкой Вероникой Кудерметовой. Напомним, Кудерметова отдыхала в предыдущем раунде из-за отказа от выступления румынки Симоны Халеп.
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