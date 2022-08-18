Циципас легко расправился со Шварцманом в третьем круге турнира в Цинциннати

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас в двух сетах переиграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3.

Циципасу удалось реализовать пять брейк-пойнтов из 14 возможных. Греческий теннисист шесть раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

Этой ночью 16-я ракетка мира Диего Шварцман завершил выступление и в парном турнире, вместе с соотечественником Франсиско Серундоло уступив Тиму Пюцу и Майклу Винусу. Стефанос Циципас играет в паре с 19-летним датчанином Хольгером Руне. Теннисистам предстоит сыграть против хорватов Николы Мектича и Мате Павича.

В четвертьфинале одиночного разряда Стефанос Циципас сразится с победителем встречи Себастьян Корда – Джон Иснер.