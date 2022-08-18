Первая ракетка мира Свёнтек вылетела от американки Кис на турнире в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла справиться с американской спортсменкой Мэдисон Кис и закончила своё выступление в Цинциннати.

Кис одержала верх над Свёнтек со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут. Во втором сете американка вела 5:0, отдала четыре гейма, но сумела сделать брейк и вышла в четвертьфинал Цинциннати.

Мэдисон Кис на турнире в Цинциннати во всех своих встречах праздновала победу в двух сетах. В первом круге она расправилась с Юлией Путинцевой, а во втором раунде одолела Елену Остапенко.

Свёнтек на четырёх последних турнирах не может пройти дальше третьего круга. Последний раз Ига выходила в четвертьфинал на «Ролан Гаррос», где она взяла титул. До этого Свёнтек стала триумфатором турнира в Риме.

Американскую теннисистку уже ждёт в четвертьфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина, переигравшая Элисон Риске.