Первая ракетка мира Свёнтек вылетела от американки Кис на турнире в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла справиться с американской спортсменкой Мэдисон Кис и закончила своё выступление в Цинциннати.
Кис одержала верх над Свёнтек со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут. Во втором сете американка вела 5:0, отдала четыре гейма, но сумела сделать брейк и вышла в четвертьфинал Цинциннати.
Мэдисон Кис на турнире в Цинциннати во всех своих встречах праздновала победу в двух сетах. В первом круге она расправилась с Юлией Путинцевой, а во втором раунде одолела Елену Остапенко.
Свёнтек на четырёх последних турнирах не может пройти дальше третьего круга. Последний раз Ига выходила в четвертьфинал на «Ролан Гаррос», где она взяла титул. До этого Свёнтек стала триумфатором турнира в Риме.
Американскую теннисистку уже ждёт в четвертьфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина, переигравшая Элисон Риске.
- 18 августа 2022
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