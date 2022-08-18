«Цель состояла в том, чтобы оказывать на него давление». Медведев — о матче с Шаповаловым

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира в Цинциннати.

«Матч был довольно напряженным. Я чувствовал, что это был отличный уровень, и понимал, что он ошибается больше, чем я, но и набирает больше очков. Это стиль Шаповалова.

Моя цель состояла в том, чтобы пытаться оказывать на него давление, когда у меня была такая возможность. Но было много моментов, когда я просто бегал по лицевой линии, пытаясь отбить его удары. В целом, доволен уровнем», — приводит слова россиянина ATP.

Даниил Медведев встретится в четвертьфинале Цинциннати с американским теннисистом Тейлором Фритцем, который в трёх сетах обыграл Андрея Рублёва.