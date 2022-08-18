«Цель состояла в том, чтобы оказывать на него давление». Медведев — о матче с Шаповаловым
Поделиться
Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира в Цинциннати.
«Матч был довольно напряженным. Я чувствовал, что это был отличный уровень, и понимал, что он ошибается больше, чем я, но и набирает больше очков. Это стиль Шаповалова.
Моя цель состояла в том, чтобы пытаться оказывать на него давление, когда у меня была такая возможность. Но было много моментов, когда я просто бегал по лицевой линии, пытаясь отбить его удары. В целом, доволен уровнем», — приводит слова россиянина ATP.
Даниил Медведев встретится в четвертьфинале Цинциннати с американским теннисистом Тейлором Фритцем, который в трёх сетах обыграл Андрея Рублёва.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
22:56
-
22:53
-
22:40
-
22:33
-
22:03
-
21:07
-
20:45
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
19:00
-
18:35
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:39
-
17:14
-
16:51
-
15:06
-
14:47
-
14:22
-
13:08
-
12:14
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:31
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
Партнерский контент