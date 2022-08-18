Медведев — о Фритце: мне нужно быть на высоте, чтобы постараться победить его

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём сопернике по четвертьфиналу «Мастерса» в Цинциннати американце Тейлоре Фритце, занимающем 13-е место в рейтинге АТР.
В третьем круге Фритц обыграл другого россиянина Андрея Рублёва. Медведев никогда ранее не встречался с американцем в официальных матчах.
«Тейлор — отличный игрок. Нам нечасто приходилось играть друг с другом. Перед Кубком ATP мы вместе потренировались. Думаю тогда он был сильнее меня, хотя на самом деле это не имеет значения. Но тогда я сказал своему тренеру: «Вау, он может действительно хорошо играть, это может быть отличный год для него». Затем он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Возможно, он мог бы выступить лучше на некоторых других турнирах, но он уже чемпион «Мастерса». Он потрясающий игрок, и мне нужно быть на высоте, чтобы постараться победить его», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
- 18 августа 2022
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