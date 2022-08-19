Стал известен соперник Циципаса в четвертьфинале турнира в Цинцинати

Вечером 18 августа на центральном корте «Линднер Фэмили Теннис Сентер» состоялась встреча третьего круга турнира в Цинцинати (США). Американец Джон Иснер одержал победу над соотечественником Себастьяном Кордой в трёх сетах со счётом 7:6, 6:1, 7:6.



37-летний Иснер, занимающий 50-ю строчку в рейтинге ATP, в первом круге одолел француза Бенжамена Бонзи в поединке, продлившемся 2 часа и 23 минуты, а во втором круге в ещё более затяжном матче победил замыкающего топ-десятку в туре Хуберта Хуркача (7:6, 6:7, 6:2). 22-летний Корда, являющийся 52-й ракеткой мира, ранее в Цинцинати обыграл россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:4) и американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:1, 6:4).



В четвертьфинале Иснер встретится со Стефаном Циципасом. В третьем круге турнира грек в двух сетах переиграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3. В этом матче седьмая ракетка мира реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Он шесть раз подал навылет и допустил две двойных ошибки.