Алькарас обыграл Чилича и стал последним четвертьфиналистом турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 33-летний представитель Хорватии Марин Чилич (17-е место рейтинга) и 19-летний испанец Карлос Алькарас (4-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Алькараса в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
На счету Чилича – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один из трёх (33%) реализованных брейк-пойнтов. У Алькараса – восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три из шести (50%) удачных брейк-пойнтов.
Таким образом, Карлос Алькарас стал последним четвертьфиналистом турнира, его следующим соперником станет 26-летний британец Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).
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