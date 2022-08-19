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Определились все пары 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати

Определились все пары 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
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По завершении заключительного матча 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) между хорватом Марином Чиличем и испанцем Карлосом Алькарас Гарфией (6:7, 1:6) стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

  • Даниил Медведев (Россия, 1-й номер рейтинга) – Тейлор Фритц (США, 13-й номер рейтинга).
  • Стефанос Циципас (Греция, 7-й номер рейтинга) – Джон Иснер (США, 50-й номер рейтинга).
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 11-й номер рейтинга) – Карлос Алькарас Гарфия (4-й номер рейтинга).
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9-й номер рейтинга) – Борна Чорич (Хорватия, 152-й номер рейтинга).

Встречи данной стадии турнира пройдут 19 и 20 августа соответственно. Финальный матч пройдёт в воскресенье, 21 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6,2 млн.

Сетка турнира в Цинциннати.
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