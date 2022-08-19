Кудерметова с Мертенс пробились в полуфинал парного турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) состоялся матч 1/4 финала женского турнира в парном разряде, в котором россиянка Вероника Кудерметова (20-й номер рейтинга) в паре с бельгийкой Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга) сошлись против канадки Габриэлы Дабровски (1070-й номер рейтинга) с мексиканкой Жулианой Ольмос (657-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой пары Кудерметова / Мертенс в трёх сетах – 6:2, 6:1, [10:3]. Продолжительность матча составила 1 час и 8 минут.

На счету пары Вероники – четыре эйса, три двойные ошибки и два из шести (33%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппоненток – одна подача навылет, одна двойная ошибка и два из четырёх удачных брейк-пойнта.

На следующей стадии соперницами пары Кудерметова / Мертенс станут победительницы матча Анна Данилина (Казахстан) с Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) против Людмилы Киченок (Украина) с Еленой Остапенко (Латвия).