Соболенко в упорном матче победила Роджерс и пробилась в 1/4 финала турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч 3-го круга одноимённого турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 24-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко (7-й номер рейтинга) и 29-летняя американка Шелби Роджерс (30-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Соболенко – 6:4, 6:7 (2:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.
На счету белорусской теннисистки 10 подач навылет, шесть двойных ошибок и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 13 эйсов, четыре двойные ошибки и три из 10 (30%) реализованных брейк-пойнта.
Таким образом, Соболенко стала последней четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати. Её соперницей станет китаянка Чжан Шуай (44-й номер рейтинга).
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