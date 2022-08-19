Стали известны все участницы 1/4 финала женского турнира в Цинциннати

По завершении заключительной встречи 3-го круга женского турнира в Цинциннати серии WTA-1000, в которой белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Шелби Роджерс (6:4, 6:7 (2:7), 6:4), стали известны все участницы 1/4 финала.

Мэдисон Кис (США, 24-й номер рейтинга) – Елена Рыбакина (Казахстан, 25-е место рейтинга).

Айла Томлянович (Новая Зеландия, 63-е место рейтинга) – Петра Квитова (Чехия, 28-е место рейтинга).

Джессика Пегула (США, 8-й номер рейтинга) – Каролин Гарсия (Франция, 35-й номер рейтинга).

Арина Соболенко (Беларусь, 7-й номер рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-й номер рейтинга).

Встречи 1/4 финала пройдут 19 и 20 августа. Финал запланирован на воскресенье, 21 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.