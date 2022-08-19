Стали известны все участницы 1/4 финала женского турнира в Цинциннати
Поделиться
По завершении заключительной встречи 3-го круга женского турнира в Цинциннати серии WTA-1000, в которой белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Шелби Роджерс (6:4, 6:7 (2:7), 6:4), стали известны все участницы 1/4 финала.
- Мэдисон Кис (США, 24-й номер рейтинга) – Елена Рыбакина (Казахстан, 25-е место рейтинга).
- Айла Томлянович (Новая Зеландия, 63-е место рейтинга) – Петра Квитова (Чехия, 28-е место рейтинга).
- Джессика Пегула (США, 8-й номер рейтинга) – Каролин Гарсия (Франция, 35-й номер рейтинга).
- Арина Соболенко (Беларусь, 7-й номер рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-й номер рейтинга).
Встречи 1/4 финала пройдут 19 и 20 августа. Финал запланирован на воскресенье, 21 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
07:53
-
07:33
-
06:14
-
06:05
-
05:57
-
05:10
-
04:06
-
03:56
-
01:20
-
00:57
-
00:53
- 18 августа 2022
-
23:59
-
23:29
-
22:56
-
22:53
-
22:40
-
22:33
-
22:03
-
21:07
-
20:45
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
19:00
-
18:35
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:39
-
17:14
-
16:51
-
15:06
-
14:47
-
14:22
Партнерский контент