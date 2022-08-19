Кис предположила, почему при счёте 5:0 отдала Свёнтек четыре гейма

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу в матче 3-го круга турнира в Цинциннати (США) над первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Кис. Во втором сете американка вела 5:0, отдала четыре гейма, но сумела сделать брейк и вышла в четвертьфинал турнира.



«Это великолепное чувство. Очевидно, что у меня было не так много шансов на успех против первой ракетки мира, поэтому победа над Игой многое значит для меня. Думаю, я показала довольно хороший теннис. Возможно, я немного расслабилась после того, как повела во втором сете 5:0. Ига это почувствовала и начала играть лучше.



Я знала, что мне придётся попытаться оказать на неё некоторое давление в начале. Но внезапно счёт становится 5:4, и она чувствует, что должна взять эту игру. После этого я по-настоящему включилась и стала играть агрессивнее», — приводит слова Кис пресс-служба WTA.

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