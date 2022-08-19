Видеообзор победы Даниила Медведева над Денисом Шаповаловым на турнире в Цинциннати

Пресс-служба ATP опубликовала нарезку лучших моментов матча 3-го круга турнира в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу. Его соперником был представитель Канады Денис Шаповалов, который сейчас занимает 21-е место в рейтинге ATP.



Медведев одержал победу со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ATP.

Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 3-2. За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати российский теннисист сыграет с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем, который в 1/4 финала оказался сильнее Андрея Рублёва.