Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Даниила Медведева над Денисом Шаповаловым на турнире в Цинциннати

Видеообзор победы Даниила Медведева над Денисом Шаповаловым на турнире в Цинциннати
Комментарии

Пресс-служба ATP опубликовала нарезку лучших моментов матча 3-го круга турнира в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу. Его соперником был представитель Канады Денис Шаповалов, который сейчас занимает 21-е место в рейтинге ATP.

Медведев одержал победу со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ATP.

Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 3-2. За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати российский теннисист сыграет с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем, который в 1/4 финала оказался сильнее Андрея Рублёва.

Новость по теме
«Цель состояла в том, чтобы оказывать на него давление». Медведев — о матче с Шаповаловым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022