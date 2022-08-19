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В ФТР высказались о вылете Рублёва из топ-10 рейтинга АТР впервые с 2020 года

В ФТР высказались о вылете Рублёва из топ-10 рейтинга АТР впервые с 2020 года
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал вылет российского теннисиста Андрея Рублёва из топ-10 рейтинга АТР впервые с 2020 года. Рублёв после поражения от американца Тейлора Фритца в 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати потеряет несколько позиций в рейтинге ATP и опустится на 11-ю строчку.

«Все, кто следит за теннисом, понимают, что к рейтингу ATP нужно относиться абсолютно спокойно. Движение происходит постоянно, каждую неделю происходят какие-то изменения. Это не должно являться поводом для громких заголовков. Рейтинг отображает результаты за последние 12 месяцев с учётом всех нюансов — у кого-то очки прибавляются, а у кого-то сгорают», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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