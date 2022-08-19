Медведев против Фритца: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Цинциннати
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Сегодня, 19 августа, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где сыграют первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фритц (13-е место в рейтинге). Игра пройдёт на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт». Начало встречи предварительно запланировано на 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Тейлор Фритц в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.
В 3-м круге турнира российский теннисист обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (21-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5. Тейлор Фритц в предыдущем матче одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым (8-е место в рейтинге) со счётом 6:7, 6:2, 7:5.
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