Медведев — о коучинге: не понимаю, как тренер может помочь

Первая ракетка мира Даниил Медведев высказал мнение о легализации коучинга. Напомним, решение ATP легализовать коучинг вступило в силу после Уимблдона-2022.

«Во время матча я действительно не понимаю, как тренер может помочь, как в некоторых других видах спорта, где важна тактика. Я имею в виду, когда идёт теннисный матч, я думаю, это может быть один матч из пяти, когда он внезапно будет, например, менять вашу позицию на приёме или больше бить сопернику под бэкхенд, если заметит это со стороны.

В то же время, допустим, мне играть с Фритцем, это наша первая встреча, но всё равно я знаю его игру, а он – мою. Не думаю, что коучинг будет иметь большое значение.



Но в целом я никогда не был против этого. Если я правильно понимаю, правило таково: если я на другой стороне корта, мой тренер не должен подсказывать, как и тренер соперника. Они должны это соблюдать. А если нет, ладно», — сказал Даниил на пресс-конференции ASAP Sports.

Сегодня, 19 августа, Медведев сыграет в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати с Тейлором Фритцем. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Тейлор Фритц в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.