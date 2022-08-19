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Медведев — о разных условиях на турнирах: я бы хотел, чтобы все корты были как на US Open

Медведев — о разных условиях на турнирах: я бы хотел, чтобы все корты были как на US Open
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Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал, что US Open – это единственный «Большой шлем», где мужчины и женщины играют разными мячами.

«Единственный «Шлем», правда? Не знал. Я удивлён, что есть один такой «Шлем», думал, таких турниров намного больше. Я не играл женскими мячами, поэтому ничего не могу сказать. Мне нравятся мячи Wilson для US Open, они быстрые. И когда они изнашиваются, то есть к пятому-шестому или восьмому-девятому гейму, то, на мой взгляд, не так сильно теряют вращение. Например, мячи Dunlop нравятся мне меньше, но я всё-таки могу хорошо играть ими в Австралии.

В условиях влажности, когда мячи тяжёлые, разбухшие, это сильно нагружает локоть и плечо. Поэтому сложно любому теннисисту, мы постоянно меняем покрытия. Мне до сих пор не удаётся хорошо выступить в Майами и Индиан-Уэллсе. В Майами мой лучший результат – четвертьфинал. В Индиан-Уэллсе я никогда не проходил дальше третьего круга, а считаю себя хорошим хардовым игроком. Кому-то нравятся эти корты, кому-то – нет. Я бы хотел, чтобы все корты были как на US Open. Но я же понимаю, что это нечестно и невозможно. Так что в этом сложность: нужно адаптироваться и стараться побеждать независимо от покрытия и мячей», — сказал Даниил на пресс-конференции ASAP Sports.

Напомним, сегодня, 19 августа, Медведев сыграет в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати с Тейлором Фритцем. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Тейлор Фритц в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.

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