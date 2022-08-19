Хачанов и Шаповалов не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) состоялся матч 3-го круга турнира мужского парного разряда, в котором россиянин Карен Хачанов (30-й номер рейтинга ATP) в паре с канадцем Денисом Шаповаловым (21-й номер рейтинга ATP) сошлись против американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери.
Встреча завершилась победой пары Рам/Солсбери со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету российско-канадского дуэта три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. У их оппонентов нет подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
На следующей стадии соперниками пары Рам/Солсбери станут победители матча Гонсалес (Мексика)/Роже-Васслен (Франция) — Кравиц (Германия)/Мис (Германия).
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