Хачанов и Шаповалов не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) состоялся матч 3-го круга турнира мужского парного разряда, в котором россиянин Карен Хачанов (30-й номер рейтинга ATP) в паре с канадцем Денисом Шаповаловым (21-й номер рейтинга ATP) сошлись против американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери.



Встреча завершилась победой пары Рам/Солсбери со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету российско-канадского дуэта три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. У их оппонентов нет подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.



На следующей стадии соперниками пары Рам/Солсбери станут победители матча Гонсалес (Мексика)/Роже-Васслен (Франция) — Кравиц (Германия)/Мис (Германия).