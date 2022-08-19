Свёнтек — о разных мячах на USO: я предпочитаю тренироваться с мужскими

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала, что US Open – это единственный «Большой шлем», где мужчины и женщины играют разными мячами.
«Я не знаю, почему они отличаются от мужских. Вероятно, у женщин были какие-то травмы локтя, потому что мячи были тяжёлыми, и их заменили на женские мячи. Но сейчас мы настолько хорошо подготовлены физически, что я не думаю, что может случиться травма. Кроме того, мы не можем достать эти мячи в Европе. Даже когда мы покупаем их в магазине, они совершенно не похожи на турнирные мячи, поэтому, когда я тренируюсь с мячами US Open в Польше, предпочитаю тренироваться с мужскими мячами. Я чувствую, что действительно трудно контролировать женские мячи, но у всех одинаковые условия, поэтому мы пытаемся справиться с этим. Честно говоря, не понимаю, почему они такие разные», — приводит слова Иги ESPN.
Отметим, пять из семи предыдущих чемпионок Открытого чемпионата США среди женщин, включая действующую победительницу Эмму Радукану, впервые стали победительницами. US Open — 2022 стартует 29 августа в Нью-Йорке, а Свёнтек станет первой сеяной.
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