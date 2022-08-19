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Доминик Тим получил уайлд-кард на турнир в Тель-Авиве

Доминик Тим получил уайлд-кард на турнир в Тель-Авиве
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Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим получил уайлд-кард на турнир категории АТР-250 в Тель-Авиве, который пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Соревнования пройдут впервые с 1996 года в связи с отменой турниров в Китае из-за дела китайской теннисистки Пэн Шуай.

Напомним, на этой неделе Тим пропустил «Мастерс» в Цинциннати из-за респираторной инфекции. На следующей неделе он планирует сыграть на АТР-250 в Уинстон-Сейлеме.

Ранее Доминик получил уайлд-кард и на последний в текущем сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. Тим является победителем Открытого чемпионата США — 2020, где в финальном матче обыграл немца Александра Зверева. US Open — 2021 австриец пропустил из-за травмы.

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