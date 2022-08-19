Медведев разобрался с американцем Фритцем и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В четвертьфинальном матче Медведев нанёс поражение представителю США Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Медведев 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Его соперник сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и ни разу не взял подачу соперника.
Медведев сравнял счёт в личном противостоянии с Фритцем в официальных матчах – 1-1.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Фритц на «Мастерсе» в Цинциннати.
За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).
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