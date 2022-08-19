Квитова вышла в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Томлянович
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Чешская теннисистка Петра Квитова (28-й номер в рейтинге WTA) уверенно обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (63-й номер в рейтинге) и вышла в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.
Квитова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Чешка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).
За выход в финал чешская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис, которая ранее победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 6:4.
Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.
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