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Квитова вышла в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Томлянович

Квитова вышла в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Томлянович
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Чешская теннисистка Петра Квитова (28-й номер в рейтинге WTA) уверенно обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (63-й номер в рейтинге) и вышла в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

Квитова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Чешка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).

За выход в финал чешская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис, которая ранее победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
19 августа 2022, пятница. 20:40 МСК
Айла Томлянович
63
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Петра Квитова
28
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии
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