Квитова вышла в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Томлянович

Чешская теннисистка Петра Квитова (28-й номер в рейтинге WTA) уверенно обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (63-й номер в рейтинге) и вышла в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.



Квитова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Чешка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).



За выход в финал чешская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис, которая ранее победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.