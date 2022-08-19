Чесноков считает Даниила Медведева одним из претендентов на победу на US Open

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев является одним из претендентов на победу на предстоящем US Open



«Даниил сейчас набрал очень хорошую форму. Стоит забыть тот вылет от Кирьоса, потому что ему попался самый неудобный соперник. Но мы видим, что Даниил готов и выигрывать соперников на корте. Так было с Ботиком, Шаповаловым и сейчас с Фритцем. Если спросить не только меня, но и других бывших игроков, то они скажут, что Даниил в такой форме сейчас один из претендентов на победу на US Open.



Циципас или Иснер удобнее для Медведева? Для Даниила оба одинаковы. Когда он раскочегаривается, может обыграть кого угодно. Даниилу сейчас все соперники по плечу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.