Осака — о желании сыграть в миксте на US Open: очень боюсь подвести партнёра

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Теннисистка выразила желание сыграть в миксте на предстоящем US Open, который начнётся 29 августа.

«Вроде хочу сыграть микст на US Open, потому что никогда не играла полный матч, но в то же время очень боюсь подвести партнёра», – написала Осака в своей соцсети.

«Действуй! Это очень весело», — написала в комментариях четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс.

Напомним, 24-летняя Наоми является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США, а также двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.