Осака — о желании сыграть в миксте на US Open: очень боюсь подвести партнёра
Поделиться
Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Теннисистка выразила желание сыграть в миксте на предстоящем US Open, который начнётся 29 августа.
«Вроде хочу сыграть микст на US Open, потому что никогда не играла полный матч, но в то же время очень боюсь подвести партнёра», – написала Осака в своей соцсети.
«Действуй! Это очень весело», — написала в комментариях четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс.
Напомним, 24-летняя Наоми является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США, а также двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14
-
15:54
-
15:35
-
14:37
-
14:06
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
10:26
-
10:20
-
10:06
-
09:43
-
09:26
-
09:21
-
07:53
-
07:33
-
06:14
-
06:05
-
05:57
-
05:10
Партнерский контент