Медведев — о победе над Фритцем: удалось остаться в 1-м сете, и это помогло мне выиграть

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Цинциннати — 7:6 (7:1), 6:3.

«В Цинциннати быстрые корты и быстрые мячи, мне это всегда нравилось. Но всегда сложные матчи, особенно между двумя хорошо подающими игроками. Я знал, что матч будет упорным. В первом сете он был немного лучше, у него было намного больше шансов на моей подаче. Но мне удалось остаться в игре. Были некоторые моменты, когда я мог промахнуться, и никто бы об этом не говорил, это было бы нормально. Но мне удалось остаться в первом сете, и это помогло мне выиграть матч», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).