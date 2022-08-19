Медведев — о победе над Фритцем: удалось остаться в 1-м сете, и это помогло мне выиграть

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Цинциннати — 7:6 (7:1), 6:3.
«В Цинциннати быстрые корты и быстрые мячи, мне это всегда нравилось. Но всегда сложные матчи, особенно между двумя хорошо подающими игроками. Я знал, что матч будет упорным. В первом сете он был немного лучше, у него было намного больше шансов на моей подаче. Но мне удалось остаться в игре. Были некоторые моменты, когда я мог промахнуться, и никто бы об этом не говорил, это было бы нормально. Но мне удалось остаться в первом сете, и это помогло мне выиграть матч», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.
За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).
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