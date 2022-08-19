Бадоса поддержала позицию Свёнтек, что женские мячи в США значительно хуже мужских

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса раскритиковала мячи, которыми играют девушки на US Open. Напомним, это единственный «Большой шлем», где мужчины и женщины используют разные мячи.

Испанка отреагировала на высказывание Иги Свёнтек, которая пожаловалась, что лёгкие женские мячи мешают теннисисткам с мощными ударами.



«Полностью согласна. Очень неблагоприятные условия для игроков. А потом мы жалуемся на множество ошибок, отсутствие тактики и логики в розыгрышах. Более быстрые корты и мячи, которые очень трудно, почти невозможно контролировать», – написала Бадоса в своей соцсети.

Высшее достижение 24-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.