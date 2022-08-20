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Циципас сразится с Медведевым за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати

Циципас сразится с Медведевым за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати
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Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас (Греция) в трёх сетах переиграл американского теннисиста Джона Иснера (50-й номер в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет с Даниилом Медведевым.

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. На счету греческого теннисиста семь подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. Его соперник 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

За выход в финал Циципас сразится с первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл американца Тейлора Фритца — 7:6 (7:1), 6:3.

Напомним, Стефанос Циципас на этом же турнире играет в паре с 19-летним датчанином Хольгером Руне. В четвертьфинале парного турнира они сыграют с Марсело Аревало (Сальвадор) / Валентин Роер (Нидерланды).

Цинциннати (м). 1/4 финала
19 августа 2022, пятница. 22:10 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 5 		7 3
         
Джон Иснер
50
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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