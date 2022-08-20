Циципас сразится с Медведевым за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас (Греция) в трёх сетах переиграл американского теннисиста Джона Иснера (50-й номер в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет с Даниилом Медведевым.



Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. На счету греческого теннисиста семь подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. Его соперник 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



За выход в финал Циципас сразится с первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл американца Тейлора Фритца — 7:6 (7:1), 6:3.



Напомним, Стефанос Циципас на этом же турнире играет в паре с 19-летним датчанином Хольгером Руне. В четвертьфинале парного турнира они сыграют с Марсело Аревало (Сальвадор) / Валентин Роер (Нидерланды).