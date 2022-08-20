Чорич обыграл Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
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Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу над девятой ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США), выиграв оба сета со счётом 6:4.
Встреча продолжалась 1 час и 41 минуту. Оже-Альяссим превзошёл Чорича по количеству эйсов: он подал навылет 12 раз, хорват – восемь. При этом на счету канадца оказалось сразу пять двойных ошибок при одной у соперника.
В полуфинале Чорич встретится с победителем противостояния британца Кэмерона Норри и испанца Карлоса Алькараса. В другом поединке за выход в финал сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, обыгравший американца Тейлора Фритца, и грек Стефанос Циципас, одержавший победу в матче с Джоном Иснером.
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