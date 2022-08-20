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Чорич обыграл Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Чорич обыграл Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
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Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу над девятой ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США), выиграв оба сета со счётом 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 41 минуту. Оже-Альяссим превзошёл Чорича по количеству эйсов: он подал навылет 12 раз, хорват – восемь. При этом на счету канадца оказалось сразу пять двойных ошибок при одной у соперника.

В полуфинале Чорич встретится с победителем противостояния британца Кэмерона Норри и испанца Карлоса Алькараса. В другом поединке за выход в финал сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, обыгравший американца Тейлора Фритца, и грек Стефанос Циципас, одержавший победу в матче с Джоном Иснером.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2022, суббота. 02:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Борна Чорич
152
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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