Петра Квитова поделилась мнением о Мэдисон Кис в преддверии полуфинала Цинциннати

28-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова высказалась об американке Мэдисон Кис, с которой двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» сыграет в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати.

«Я думаю, что она действительно в ударе. Мне нравится, как играет Мэдисон. Я думаю, что она одна из тех, кто играет, одна из лучших, я думаю. У неё отличная подача, варьированная с ударом справа. может ударить его. Она может пробить. Я думаю, что она действительно играет очень красиво.

У неё очень разнообразная подача. Она может пойти на эйс, она может сделать кик, у неё красивая техника подачи. Определённо, у неё больше подобных вещей. Я же просто бум-бум. Так что, посмотрим», — цитирует Квитову WTA Insider в своём «твиттере».

Напомним, что в четвертьфинале престижных американских соревнований чешская спортсменка переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:3. Кис, в свою очередь, справилась с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной из Казахстана – 6:2, 6:4.

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