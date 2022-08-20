Циципас – о матче с Медведевым: конечно, Даниил, никогда не бывает лёгким препятствием

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, с которым он сразится в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2022.

Встреча в Цинциннати станет 10-й в истории очных противостояний теннисистов, россиянин ведёт в ней – 7:2.

«Мне нужно будет показать мою игру. До сих пор я играл хорошо. Конечно, такое препятствие, как Даниил, никогда не бывает лёгким. Я постараюсь подойти к своей игре сосредоточенно и сыграть по максимуму точно, и пусть может теннис покажет, стоит ли он того, чтобы я одержал победу», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

На пути к полуфинальному поединку Цинциннати-2022 в 1/4 финала турнира греческий спортсмен в трёх сетах одолел представителя США Джона Изнера со счётом 7:6(5), 5:7, 6:3. Медведев, в свою очередь, переиграл другого американца Тейлора Фритца – 7:6(1), 6:3.