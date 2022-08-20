Циципас – о матче с Медведевым: конечно, Даниил, никогда не бывает лёгким препятствием

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, с которым он сразится в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2022.
Встреча в Цинциннати станет 10-й в истории очных противостояний теннисистов, россиянин ведёт в ней – 7:2.
«Мне нужно будет показать мою игру. До сих пор я играл хорошо. Конечно, такое препятствие, как Даниил, никогда не бывает лёгким. Я постараюсь подойти к своей игре сосредоточенно и сыграть по максимуму точно, и пусть может теннис покажет, стоит ли он того, чтобы я одержал победу», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.
На пути к полуфинальному поединку Цинциннати-2022 в 1/4 финала турнира греческий спортсмен в трёх сетах одолел представителя США Джона Изнера со счётом 7:6(5), 5:7, 6:3. Медведев, в свою очередь, переиграл другого американца Тейлора Фритца – 7:6(1), 6:3.
- 20 августа 2022
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14
-
15:54
-
15:35
-
14:37
-
14:06
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
10:26
-
10:20