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Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс не смогли выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. На стадии 1/2 финала российско-бельгийский дуэт уступил Людмиле Киченок (Украина) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 6:7(5), 5:10.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету украинско-латвийского дуэта три эйса, ноль двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из восьми.

В решающем матче турнира в Цинциннати Киченок и Остапенко сыграют с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.

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