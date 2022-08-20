Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс не смогли выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. На стадии 1/2 финала российско-бельгийский дуэт уступил Людмиле Киченок (Украина) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 6:7(5), 5:10.



Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету украинско-латвийского дуэта три эйса, ноль двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из восьми.



В решающем матче турнира в Цинциннати Киченок и Остапенко сыграют с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.