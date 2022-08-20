Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс не смогли выйти в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. На стадии 1/2 финала российско-бельгийский дуэт уступил Людмиле Киченок (Украина) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 6:7(5), 5:10.
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету украинско-латвийского дуэта три эйса, ноль двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из восьми.
В решающем матче турнира в Цинциннати Киченок и Остапенко сыграют с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14
-
15:54
-
15:35
-
14:37
-
14:06
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
10:26
-
10:20
Партнерский контент