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Норри обыграл Алькараса и стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати

Норри обыграл Алькараса и стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний представитель Великобритании Кэмерон Норри (11-е место рейтинга ATP) и 19-летний испанец Карлос Алькарас (4-е место рейтинга ATP).

Встреча завершилась победой Норри – 7:6 (4), 6:7 (4), 6:4. Продолжительность матча составила 3 час 6 минут.

На счету Норри 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У Алькараса 5 эйсов, 4 двойные ошибки и два из тринадцати (15%) реализованных брейк-пойнтов.

Таким образом, Кэмерон Норри стал последним полуфиналистом турнира, его следующим соперником станет 25-летний хорват Борна Чорич (152-я ракетка мира), который ранее оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2022, суббота. 03:45 МСК
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 6
6 4 		7 7 4
         
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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