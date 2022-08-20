Норри обыграл Алькараса и стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний представитель Великобритании Кэмерон Норри (11-е место рейтинга ATP) и 19-летний испанец Карлос Алькарас (4-е место рейтинга ATP).
Встреча завершилась победой Норри – 7:6 (4), 6:7 (4), 6:4. Продолжительность матча составила 3 час 6 минут.
На счету Норри 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У Алькараса 5 эйсов, 4 двойные ошибки и два из тринадцати (15%) реализованных брейк-пойнтов.
Таким образом, Кэмерон Норри стал последним полуфиналистом турнира, его следующим соперником станет 25-летний хорват Борна Чорич (152-я ракетка мира), который ранее оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима из Канады.
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