Норри – о матче с Алькарасом: возможно, это моя лучшая победа

11-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри высказался о победном матче полуфинала «Мастерса» в Цинциннати против Карлоса Алькараса.

«Возможно, это моя лучшая победа. Очевидно, что Карлос находится в форме, и то, что он делает в этом году – это просто невероятно. Одержать над ним победу – это действительно здорово.

Возвращение в матч – заслуга Карлоса. У меня был сет и брейк, счет 4:1, и я немного потерял концентрацию, я слишком много думал о финишной прямой, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как я набирал очки.

Я просто хотел продержаться в игре с ним, и я думаю, что единственное, где он был меня лучше, – это ноги и физическая форма. Я просто пытался сделать каждое ралли настолько физическим, насколько мог, и усложнить ему финишные очки – мне удалось всё изменить, но это была просто действительно хорошая битва.

Это был именно тот матч, который я хотел провести перед US Open, чтобы проверить ноги и физическую форму перед сражениями на кортах Flashing Meadows на следующей неделе» — цитирует Норри Tennisnow.

За выход в финал турнира в Цинциннати британец сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем.