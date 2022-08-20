Видеообзор победы Медведева над Фритцем в четвертьфинале турнира в Цинциннати
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).
В четвертьфинальном матче Медведев обыграл американца Тейлора Фритца (13-й номер в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 37 минут.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом (8-е место в рейтинге), который ранее в трёх сетах переиграл американского теннисиста Джона Иснера (50-й номер в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Матч запланирован на 20 августа (22:00 мск).
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