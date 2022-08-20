Видеообзор поражения Елены Рыбакиной в матче с американкой Мэдисон Кис в Цинциннати

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге) не смогла обыграть американку Мэдисон Кис (24-е место в рейтинге) и закончила своё выступление на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США).
Кис одержала победу над Рыбакиной со счётом 6:2, 6:4. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 31 минуту.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Мэдисон Кис на турнире в Цинциннати во всех своих встречах праздновала победу в двух сетах. В первом круге она расправилась с Юлией Путинцевой, во втором раунде одолела Елену Остапенко, а в третьем круге обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек.
В полуфинале американская теннисистка сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (28-е место в рейтинге). Матч запланирован на 20 августа 18:00 (мск).
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