Видеообзор поражения Джессики Пегулы в матче с Каролин Гарсией в Цинциннати

Финалистка Открытого чемпионата Франции – 2020 американка Джессика Пегула не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинал пробилась французская теннисистка Каролин Гарсия, занимающая 35-е место в рейтинге.



Гарсия одержала победу над Пегулой со счётом 6:1, 7:5. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 12 минут.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В полуфинале турнира в Цинциннати Гарсия сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (7-е место в рейтинге), которая победила в четвертьфинале китаянку Шуай Чжан (44-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6. Матч запланирован на 20 августа (20:00 мск).