Видеообзор поражения Джессики Пегулы в матче с Каролин Гарсией в Цинциннати
Поделиться
Финалистка Открытого чемпионата Франции – 2020 американка Джессика Пегула не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинал пробилась французская теннисистка Каролин Гарсия, занимающая 35-е место в рейтинге.
Гарсия одержала победу над Пегулой со счётом 6:1, 7:5. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 12 минут.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинале турнира в Цинциннати Гарсия сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (7-е место в рейтинге), которая победила в четвертьфинале китаянку Шуай Чжан (44-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6. Матч запланирован на 20 августа (20:00 мск).
Комментарии
- 20 августа 2022
-
10:33
-
10:28
-
10:14
-
09:28
-
09:15
-
08:19
-
06:49
-
06:32
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14
-
15:54
-
15:35
-
14:37
-
14:06
Партнерский контент