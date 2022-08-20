Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В четвертьфинальном матче Соболенко (6) обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 7:6 (7:1). За выход в финал соревнований Соболенко поборется с француженкой Каролин Гарсией (Q).
«Это был тяжёлый матч, и она показала невероятный теннис. Я рада, что смогла сохранить концентрацию в ответственных розыгрышах, даже когда не работала моя подача. Сделала всё, что можно, чтобы сосредоточиться на возврате мячей на геймах Чжан Шуай», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.
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