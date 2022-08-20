Григор Димитров и Ботик ван де Зандсхулп возглавили сетку Уинстон-Сейлема

Стала известна сетка хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдет с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 717 505.

Возглавил посев турнира болгарский теннисист Григор Димитров (18-е место в рейтинге). Во втором круге он сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) − Джеффри-Джон Вулф (США). Вторым номером посева значится представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (24-е место в рейтинге).

В прошлом году победителем турнира стал белорусский теннисист Илья Ивашко (49-е место в рейтинге). В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Для спортсмена эта победа стала первым титулом в карьере на турнирах АТР.