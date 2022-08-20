Григор Димитров и Ботик ван де Зандсхулп возглавили сетку Уинстон-Сейлема
Поделиться
Стала известна сетка хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдет с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 717 505.
Возглавил посев турнира болгарский теннисист Григор Димитров (18-е место в рейтинге). Во втором круге он сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) − Джеффри-Джон Вулф (США). Вторым номером посева значится представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (24-е место в рейтинге).
В прошлом году победителем турнира стал белорусский теннисист Илья Ивашко (49-е место в рейтинге). В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Для спортсмена эта победа стала первым титулом в карьере на турнирах АТР.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:14
-
09:28
-
09:15
-
08:19
-
06:49
-
06:32
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14
Партнерский контент