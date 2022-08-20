Винус Уильямс отреагировала на предложение в будущем стать тренером Стефаноса Циципаса

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс ответила на предложение в будущем стать тренером финалиста «Ролан Гаррос» — 2021, седьмой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса.
Винус проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как насчёт стать тренером Стефаноса Циципаса в будущем?» — спросил один из подписчиков.
«Я думаю, что многие люди просто влюблены в него. Но, с другой стороны, я предполагаю, что вы просто хотите, чтобы я тренировала кого-то с отличной игрой», — ответила Винус, добавив эмодзи «нервный смех».
Стефаноса с детства тренирует его отец Апостолос Циципас, которого часто обвиняют в злоупотреблении коучингом во время матчей. Ранее по этому поводу на эмоциях высказался аргентинец Диего Шварцман. Он встречался с Циципасом в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). «Назови хоть одного человека, которому нравится его отец», — сказал Диего судье по ходу матча.
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