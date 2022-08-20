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Стала известна сетка турнира в Гранби, в котором сыграет Дарья Касаткина

Стала известна сетка турнира в Гранби, в котором сыграет Дарья Касаткина
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Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада), который пройдет с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 251 750.

Первая ракетка России Дарья Касаткина возглавила посев турнира. В первом круге она сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен (109-е место в рейтинге). Победительница этой пары во втором круге встретится с выигравшей в матче Данка Ковинич (Черногория) − Магдалена Фрех (Польша).

Две недели назад Дарья выиграла титул в Сан-Хосе (США), одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс. После него она проиграла в первом круге Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем представительнице США с русскими корнями Аманде Анисимовой в первом матче на турнире в Цинциннати — 4:6, 4:6.

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