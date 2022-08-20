Стала известна сетка турнира в Гранби, в котором сыграет Дарья Касаткина

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада), который пройдет с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 251 750.
Первая ракетка России Дарья Касаткина возглавила посев турнира. В первом круге она сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен (109-е место в рейтинге). Победительница этой пары во втором круге встретится с выигравшей в матче Данка Ковинич (Черногория) − Магдалена Фрех (Польша).
Две недели назад Дарья выиграла титул в Сан-Хосе (США), одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс. После него она проиграла в первом круге Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем представительнице США с русскими корнями Аманде Анисимовой в первом матче на турнире в Цинциннати — 4:6, 4:6.
- 20 августа 2022
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:14
-
09:28
-
09:15
-
08:19
-
06:49
-
06:32
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:27
-
17:31
-
17:14