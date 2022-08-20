Удивительный розыгрыш в матче между Кэмероном Норри и Карлосом Алькарасом

В последнем четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) зрители стали свидетелями удивительного розыгрыша с яркими ударами от британца Кэмерона Норри (11-е место рейтинга ATP) и испанца Карлоса Алькараса (4-е место рейтинга ATP). Победителем вышел испанский теннисист, который подошел к сетке и завершающим ударом буквально перебросил Кэмерона.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

19-летний испанец по итогам встречи всё же уступил своему сопернику. Матч, продолжавшийся 3 часа 6 минут, завершился победой Норри – 7:6 (4), 6:7 (4), 6:4.



Кэмерон Норри стал последним полуфиналистом турнира. Его следующим соперником будет 25-летний хорват Борна Чорич (152-я ракетка мира), который ранее оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима.