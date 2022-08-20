Арина Соболенко наняла специалиста, который работает над улучшением её подачи

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как борется со своими проблемами на подаче.

Во время продолжающейся североамериканской серии на харде Соболенко допустила 99 двойных ошибок в семи матчах. Всего за сезон у Арины их 332 – больше всех в туре.

«Я многое меняю в подаче. Не скажу, что меняю технику, но я позвала специалиста по биомеханике, который помогает моему тренеру. Думаю, поэтому я стала лучше играть. В этом сезоне мы перепробовали всё, но ничего не получалось. Мы искали то, что могло бы помочь мне. Было много вещей, которые я неправильно делала на своей подаче. Думаю, сейчас я на правильном пути. Я работаю над многими вещами, чтобы исправить подачу», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).