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Арина Соболенко наняла специалиста, который работает над улучшением её подачи

Арина Соболенко наняла специалиста, который работает над улучшением её подачи
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Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как борется со своими проблемами на подаче.

Во время продолжающейся североамериканской серии на харде Соболенко допустила 99 двойных ошибок в семи матчах. Всего за сезон у Арины их 332 – больше всех в туре.

«Я многое меняю в подаче. Не скажу, что меняю технику, но я позвала специалиста по биомеханике, который помогает моему тренеру. Думаю, поэтому я стала лучше играть. В этом сезоне мы перепробовали всё, но ничего не получалось. Мы искали то, что могло бы помочь мне. Было много вещей, которые я неправильно делала на своей подаче. Думаю, сейчас я на правильном пути. Я работаю над многими вещами, чтобы исправить подачу», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело
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