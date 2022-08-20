Видеообзор победы Арины Соболенко над Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-й номер рейтинга) пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).
В четвертьфинале турнира 24-летняя представительница Беларуси одержала победу над китаянкой Чжан Шуай (44-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность матча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» составила 1 час 21 минуту.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Таким образом, Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией (35-е место в рейтинге), которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:1, 7:5. Матч запланирован на 20 августа (20:00 мск).
Комментарии
- 20 августа 2022
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:19
-
12:13
-
11:45
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:14
-
09:28
-
09:15
-
08:19
-
06:49
-
06:32
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
-
03:35
-
01:04
-
00:58
-
00:52
- 19 августа 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:05
-
20:14
Партнерский контент