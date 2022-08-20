Видеообзор победы Арины Соболенко над Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-й номер рейтинга) пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).

В четвертьфинале турнира 24-летняя представительница Беларуси одержала победу над китаянкой Чжан Шуай (44-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность матча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» составила 1 час 21 минуту.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Таким образом, Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией (35-е место в рейтинге), которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:1, 7:5. Матч запланирован на 20 августа (20:00 мск).