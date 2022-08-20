Камельзон объяснил, почему Рублёв впервые за два года вылетит из топ-10
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал грядущий вылет российского теннисиста Андрея Рублёва из топ-10 рейтинга АТР. Рублёв впервые с 2020 года покинёт десятку лучших.
«Рублёв забуксовал. На его уровне не так просто играть. Он проигрывает не слабакам из сотни, а тем, кто близок к десятке. Андрей всегда был эмоциональным парнем. В детстве он бился об асфальт.
Эмоции не помешали ему дойти до десятки, дело не в них, а в уровне игры — ошибки, не завершает геймы, не пробивает удары. Созвонюсь с ним, поговорим. Человек из десятки должен защищать десятку. Нужно уметь это делать. На Рублёва не выходят делать зарядку», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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