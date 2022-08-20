Бывший агент Зверева: время, когда Саша мог быть принцем до того, как станет королем, ушло

Патрисио Апей, бывший агент второй ракетки мира, олимпийского чемпиона немца Александра Зверева, высказался о скандальном расставании с подопечным.

Напомним, Апей вёл дела Зверева с 15 лет и, как сам признавался, вкладывал в его раскрутку собственные деньги. В марте 2019 года Александр отказался от услуг Патрисио, тем самым нарушив контракт, который должен был действовать до 2023 года. За этим последовало судебное разбирательство. Оно принесло агенту 1,4 млн долларов.

Отметим, что в данный момент в числе прочих Апей представляет интересы грека Стефаноса Циципаса и американца Себастьяна Корды.

«У него никогда не было ни времени, ни желания говорить об этом (причинах расставания). После того, как со мной он закончил год на третьем месте рейтинга с семью рекламными контрактами, кто-то убедил его, что на другой стороне трава зеленее. Если бы он лично сказал мне, что хочет работать с Федерером (агентство Team 8. – Прим. «Чемпионата»), я бы сам привёл его к ним и сказал бы, что Саша – хороший парень, чувствительный, его следует остерегать от проявлений эгоизма. Однако этого не произошло, но не может быть, чтобы он сам решил избавиться от меня. Я видел его пару раз и сказал ему, что мы собираемся потратить много денег на борьбу. «Если не хочешь говорить здесь, давай по телефону», — сказал я Саше. Он никогда не хотел это обсуждать. И я понимаю, он ещё молод.

Я просто хотел защитить процент с заключённых мной контрактов. На первом этапе, мы договорились на 45 миллионов долларов, логично, что в следующем году они стали бы в два раза больше. Но Саша начал плохо вести себя как на корте, так и за его пределами, а пандемия отложила суд, поэтому мы договорились прекратить разбирательство.

Если заглядывать в прошлое, сейчас всё предельно ясно: два года назад у него было семь контрактов, а сейчас, насколько мне известно, один. Он очень хороший игрок, он собирается выиграть много турниров «Большого шлема», но, кажется, время, где он может быть принцем до того, как станет королем, ушло. Если он, к примеру, выиграет пять Уимблдонов, возможно, всё изменится. Он типичный теннисист-чемпион, который всегда знает больше, чем кто-либо», — приводит слова Апея Clay Tennis.