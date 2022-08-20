Даниил Медведев: обычно, если я преуспеваю в Цинциннати, то хорошо играю и на US Open

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высоко оценил уровень конкуренции на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Ранее Даниил вышел в полуфинал турнира, обыграв американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
«Каждый турнир серии «Мастерс» очень конкурентоспособен, потому что, опять же, начиная с первого круга вы играете с топовыми соперниками. Даже на турнирах «Большого шлема» порой вы можете получить в первых раундах более лёгкого соперника, там вы играете с теннисистами из топ-100 или даже за пределами сотни, прошедшими квалификацию.
Здесь, начиная со старта, у меня был Ботик, который сейчас 24-й в мире, так что, иногда, первые раунды на «Мастерсах» бывают очень тяжёлыми. Или как у меня был Кирьос в Монреале. Каждый матч – тяжёлое испытание, но до сих пор здесь я отлично справлялся.
Обычно условия здесь очень схожи с US Open, и когда я преуспеваю здесь, то хорошо играю и на US Open. Так что пока всё идёт к этому», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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