«70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — Даниил». ATP — о невероятной защите Медведева

Tennis TV, аккаунт ATP в социальных сетях, забавно выделил момент четвертьфинального матча Даниила Медведева с Тейлором Фритцем на «Мастерсе» в Цинциннати (США), где россиянин демонстрирует невероятный оборонительный навык.

Медведев после длительного розыгрыша свечой спас тяжелейший мяч практически в падении, продолжил борьбу и добился ошибки американца.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

«70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — сногсшибательный Даниил Медведев», — подписали видео в Tennis TV.

Напомним, первая ракетка мира Медведев Фритца (13-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:3. За выход в финал соревнований Даниил сразится с греком Стефаносом Циципасом.