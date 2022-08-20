«70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — Даниил». ATP — о невероятной защите Медведева
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Tennis TV, аккаунт ATP в социальных сетях, забавно выделил момент четвертьфинального матча Даниила Медведева с Тейлором Фритцем на «Мастерсе» в Цинциннати (США), где россиянин демонстрирует невероятный оборонительный навык.
Медведев после длительного розыгрыша свечой спас тяжелейший мяч практически в падении, продолжил борьбу и добился ошибки американца.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
«70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — сногсшибательный Даниил Медведев», — подписали видео в Tennis TV.
Напомним, первая ракетка мира Медведев Фритца (13-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:3. За выход в финал соревнований Даниил сразится с греком Стефаносом Циципасом.
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