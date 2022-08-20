«Постоянно так спасаться не получится». Медведев – о зрелищном розыгрыше в матче с Фритцем

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал зрелищный розыгрыш в четвертьфинальном матче с американцем Тейлором Фритцем на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
Медведев после длительного розыгрыша свечой спас тяжелейший мяч практически в падении, продолжил борьбу и добился ошибки американца. Позднее ATP пошутила о моменте: «70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — сногсшибательный Даниил Медведев».
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
«Да, это был удивительный момент, так показалось, даже когда я пересматривал его на телефоне. Дело в том, что когда я коснулся мяча, то чуть не упал. Так отчаянно я хотел его достать. Защита получилась потрясающей. Такое не будет получаться постоянно, но то, как мне удалось спасти этот мяч, действительно вышло хорошо. Забавно потом видеть это в социальных сетях или где-то ещё», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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