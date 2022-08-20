В ФТР поделились ожиданиями от полуфинала Медведев — Циципас в турнира в Цинциннати
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинального матча между первой ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Греции Стефаносом Циципасом (7-е место в рейтинге) на турнире в Цинциннати (США). Матч запланирован на 20 августа (22:00 мск).
«Матч Даниила со Стефаносом — это всегда ожидаемая афиша для всех болельщиков. Это противостояние, которое тянется ещё с юниорских времён. Все, кто следят за теннисом, знают нюансы.
Они знают друг друга очень давно, имеют принципиальное противостояние. Это матч, который все ожидают. Нам остаётся наслаждаться прекрасным теннисом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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