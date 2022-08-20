Арина Соболенко критически высказалась о расписании турнира в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко критически высказалась о расписании турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Ранее в четвертьфинальном матче Соболенко (6) обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 7:6 (7:1). За выход в финал соревнований Соболенко поборется с француженкой Каролин Гарсией (Q).
«Было действительно сложно дойти до полуфинала, но я просто была сосредоточена на себе и контролировала то, что могла. Вчера я закончила играть очень поздно, и после этого меня поставили, я бы сказала, на ранний матч. Я не выспалась как следует. По-моему, мне удалось поспать всего пять часов.
Думаю, что то, как я справляюсь со всем этим, и то, как я могу сосредотачиваться на себе, а не на других вещах, очень помогло мне на этой неделе», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 20 августа 2022
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